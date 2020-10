Nel testo finale del nuovo decreto è scomparsa la parola "sindaci" per le restrizioni anti-movida. "La norma - ammette il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia - è stata smussata”. Ma non si placano le tensioni, con molti primi cittadini che continuano a protestare, lamentando di non essere stati coinvolti nella decisione, che accusano di essere vaga e di difficile attuazione.

Nel testo finale del nuovo Dpcm (TUTTE LE MISURE) per far fronte all’emergenza coronavirus (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE) è scomparsa la parola "sindaci" per le restrizioni anti-movida. La decisione di indicare i primi cittadini come responsabili degli eventuali coprifuochi dalle ore 21 in via e piazze dove si possono formare assembramenti aveva scatenato le polemiche degli amministratori locali, che ne avevano chiesto a gran voce la rimozione. All'art.1 del decreto si legge ora che "delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico dopo le 21". "La norma - ammette il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia a Rainews24 - è stata smussata. Detto questo, se c'è un quartiere da chiudere lo decidono i sindaci, i sindaci sanno che lo Stato è al loro fianco 24 ore su 24, dobbiamo tornare alla collaborazione massima”. "Il governo non scarica responsabilità su sindaci”. ha poi aggiunto il ministro. Ma non si placano le tensioni, con molti sindaci che continuano a protestare, lamentando di non essere stati coinvolti nel processo decisionale e accusando l'esecutivo di aver introdotto una misura vaga e di difficile attuazione.

"Abbiamo considerato una scorrettezza istituzionale trovare una norma di cui non si è discusso nelle tre riunioni che abbiamo fatto tra sabato e domenica. L'abbiamo ritrovata in televisione durante la conferenza stampa del presidente del Consiglio Conte. Non ci sottraiamo alle responsabilità, i sindaci si assumono responsabilità tutti i giorni, è una questione legata alla correttezza istituzionale. Inserire quella norma nel decreto senza dire nulla ai sindaci a noi è sembrato un modo per scaricare la responsabilità del coprifuoco sui sindaci davanti all'opinione pubblica e devo dire che l'effetto è arrivato. Da stamattina i cittadini ci chiedono quali sono le aree da chiudere", ha dichiarato a Start, su Sky TG24, il sindaco di Bari e Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) Antonio Decaro. "Dopo di che – ha aggiunto - ho chiesto io per primo al prefetto di convocare il Comitato provinciale dell'ordine pubblico, allargato alle forze dell'ordine e alla Asl, perché per come è scritto il decreto non si capisce chi deve fare che cosa, ho bisogno con loro di capire quali sono le aree che possono creare problemi dal punto di vista del contagio e soprattutto Questore e Prefetto mi devono chi controlla quelle aree, che non può chiudere il sindaco con tutta la buona volontà". "Il prefetto, che rappresenta il Governo, - ha chiosato poi - ci dovrà dire cosa dobbiamo fare, se dovremo individuare noi le aree non ci sottrarremo, abbiamo il dovere di proteggere i nostri concittadini. L'importante è capire, sulla base di quella norma, chi deve fare cosa".

"Noi ci prendiamo responsabilità ogni giorno. Il problema di questo Dpcm è che la norma che prevede la chiusura di piazze e strade non indica nulla sulle modalità, sui controlli, sulle responsabilità - ha commentato invece il sindaco di Firenze Dario Nardella a 'Omnibus' su La7 -. Dopo sei mesi di esperienza sul fronte del Covid - ha proseguito - siamo sorpresi che si introduca una misura così generica. Si dica con chiarezza con quali modalità noi possiamo chiudere piazze e strade, si dica ai prefetti di supportare al massimo i sindaci. Un sindaco da solo non può usare questi strumenti".

"Nel testo definitivo è stato tolto il riferimento esplicito ai Sindaci che c'era nella bozza, citato da Conte in conferenza stampa. Ma non si dice a chi competerebbero quelle misure: se ai Sindaci, ai Prefetti, ai Presidenti di Regione. Né con quali mezzi si possano attuare". "Per chiudere una piazza con cinque vie d'accesso - aggiunge Gori - servono almeno 10 agenti. Chi li ha? Poi però, dice il Dpcm, bisogna consentire l'accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni. Come si controlla? E se la gente si sposta e si assembra nella via accanto? Inapplicabile". "Inaccettabile e inapplicabile la norma che scarica sui Comuni la gestione, in realtà, del coprifuoco, senza uomini e senza mezzi. Tutti i Comuni italiani sono in rivolta e chiedono al Governo di cambiarla. Ora", rincara la dose la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli.