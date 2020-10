Il Presidente del Veneto ha commentato le misure contenute nel nuovo decreto anti-Covid, chiedendo più autonomia per le Regioni e toccando tutti i temi caldi, dal Mes alla crisi economica

"Chiedo che nelle misure restrittive ci sia l'autonomia delle Regioni, ma se il Governo ha informazioni per cui possono essere consigliate alcune misure lo faccia formalmente". Lo ha proposto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a Sky TG24. "Il Dpcm dice che i governatori possono fare misure restrittive, e dice che nel momento in cui vuole misure estensive, queste vanno negoziate col ministro. Noi non abbiamo un comitato tecnico, per cui il Ministero è bene che ci avverta. Altrimenti scopriamo – ha proseguito Zaia - che la regione Veneto poteva fare qualcosa e non l'ha fatta. Il rischio è dello scaricabarile".

Zaia: sul Mes decide il Governo approfondimento Covid: Zaia, questione scuola l'ho posta io Il Governatore del Veneto ha poi toccato il tema del Mes mettendo in evidenza che si tratta di una questione aperta che il governo deve affrontare. "Noi non vogliamo togliere le castagne dal fuoco al governo, che ha al suo interno un dibattito a volte molto pesante. I cittadini sappiano che non dipende dal governatore. Giustificheranno il loro no, se è un no, non si è ben capito, saranno loro a motivarlo".