Il leader della Lega, con mascherina pro-Trump, ha visitato il salone delle macchine utensili a Fieramilano Rho. Sul coprifuoco: "Si fa in tempi di guerra. Non penso che il virus vada a letto alle 21.30". Frecciate contro il governo: "Si prenda la responsabilità delle sue scelte. Gli italiani si aspettano chiarezza e certezze, non supposizioni e idee"

No a un nuovo lockdown, no al coprifuoco. È questa la posizione ribadita dal leader della Lega Matteo Salvini, che ha parlato durante un punto stampa a Bi-Mu, il salone delle macchine utensili in corso a Fieramilano Rho. "Cauti, attenti, prudenti, ma mai vittime del terrore e della paura", ha aggiunto Salvini commentando la situazione coronavirus in Italia e le ipotesi per contenere la pandemia.

Salvini: "Richiudere tutto sarebbe un disastro" Il leader della Lega si è detto contrario a un nuovo lockdown. "Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto, perché per l'Italia sarebbe un disastro non solo economico ma anche culturale e sociale", ha dichiarato. Poi ha aggiunto: "Chi dice forse facciamo un lockdown a Natale commette un crimine nei confronti del popolo italiano". No anche al coprifuoco, perché secondo Salvini "tutti a casa dopo le 9 di sera significa ammazzare la seconda potenza industriale e manifatturiera". "Il coprifuoco si fa in tempi di guerra. Non penso che il virus vada a letto alle 21.30. Mi spieghino l'evidenza scientifica per cui posso girare per Milano fino alle 21 e poi devo andare a casa. Mi sembrano cose strampalate e prive di senso", ha detto il leghista.

"Governo si prenda la responsabilità delle sue scelte" Non sono mancate frecciate al governo. "Gli italiani dal governo si aspettano chiarezza e certezze, non supposizioni e idee. Non è ammesso il forse o il vedremo", ha dichiarato Salvini. E ancora: "Noi chiediamo al governo che si prenda la responsabilità delle sue scelte. Mi chiedo che cosa si è fatto per prevenire una seconda ondata in questi sei mesi. Non vorrei che qualcuno si fosse seduto, sperando che il buon Dio ce la mandasse buona, e a ottobre punto e a capo. L'Italia non si può permettere un'altra chiusura generalizzata. Se ci sono dei dati scientifici, si traggano le conseguenze da quelli. Chiediamo certezze".

