Bufera stipendio, Tridico: "Non mi dimetto, nulla da chiarire"

Il presidente dell’Inps è al centro di forti critiche in seguito alla notizia dell’aumento del suo stipendio, che passa con decreto interministeriale da 62mila a 150mila euro lordi

Con una secca replica, Pasquale Tridico ha dichiarato che non si dimetterà. Sentito ieri mattina al telefono dal Corriere della Sera, il presidente dell’Inps ha ribattuto seccamente alle accuse mosse contro di lui per l’aumento di stipendio da 62mila a 150mila euro lordi, disposto dal governo con un decreto interministeriale del Lavoro e dell’Economia (Catalfo del M5s e Gualtieri del Pd). La notizia ha fatto sollevare un polverone, che è andato montando dopo ora, fino a far scatenare tutta l’opposizione compatta e non solo.

La replica di Tridico approfondimento Polemica su Tridico per stipendio. Inps: nessun compenso retroattivo “Non c'è nulla da chiarire, ha già detto tutto il comunicato della direzione del personale dell'Inps. Mancano i fatti” ha detto, chiarendo anche che la reotroattività non c’è e che nessuno all'Inps ha mai disposto il pagamento di arretrati a suo favore. Prima di recarsi a messa come ogni domenica, Tridico ha anche dichiarato di non aver parlato con nessuno, né con Conte né con Di Maio. Come si poteva immaginare la questione è diventata centrale nel dibattito della giornata, con un susseguirsi di dichiarazioni dei vari esponenti politici che hanno a gran voce chiesto le sue dimissioni.