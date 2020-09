Con un decreto interministeriale firmato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e da quello dell’Economia Roberto Gualtieri, lo stipendio del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, è passato da 62mila a 150mila euro l’anno con effetto retroattivo. Un aumento, rivelato per primo dal quotidiano La Repubblica , che non è passato inosservato e che ha scatenato diverse polemiche, specialmente dall’opposizione.

Salvini: “Tridico paghi Cig e si dimetta”

leggi anche

Inps, autorizzate 293,7 mln di ore cig ad agosto

Dalla Lega, a Fratelli d'Italia, fino a Forza Italia. Il centrodestra si trova compatto nell'attaccare e nel chiedere le dimissioni al presidente dell'Inps: "Inps, non ho parole. Invece di aumentarsi lo stipendio, prima paghi la cassa integrazione alle centinaia di migliaia di lavoratori che la aspettano da mesi, poi chieda scusa e si dimetta", scrive sui social il leader della Lega Matteo Salvini. "Non bastavano i disastri compiuti durante il lockdown - dice, invece, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani - adesso il governo attraverso una decisione del ministro Catalfo ha deciso che il presidente Tridico deve essere addirittura premiato con un aumento di stipendio fino a 150mila euro e addirittura retroattivo". Ironizza Maurizio Gasparri di Forza Italia, ricordando che "da mesi" la gestione di Tridico dell'Inps è sotto accusa "per i suoi risultati disastrosi" e che oggi, anziché erogare la cig si aumenta lo stipendio.

Gli aumenti nel decreto

In base a quanto confermato nel decreto interministeriale, lo stesso stipendio di 150mila euro all’anno è attribuito anche al presidente dell’Inail, mentre 40mila euro annui invece sono assegnati ai vicepresidenti dei due Istituti, che diventano 60mila in caso di ulteriori deleghe. I consiglieri di amministrazione di Inps e Inail, invece, hanno un emolumento di 23mila euro ciascuno. Nel documento si sottolinea come i compensi sono “a carico dei bilanci dei rispettivi Enti” e che l’aumento ha effetto retroattivo, “con decorrenza dalla data di nomina del presidente, del vice presidente e dei consiglieri di amministrazione Inps e di Inail”.