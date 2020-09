Inps, autorizzate 293,7 mln di ore cig ad agosto

Nel mese di agosto 2020 sono state autorizzate 293,7 milioni di ore. Il 98% delle ore di cig ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale ''emergenza sanitaria Covid-19'', pertanto le variazioni percentuali che vengono esposte in questo focus per determinare gli indici congiunturali e tendenziali, sono stati lasciati per continuità con le pubblicazioni precedenti, anche se poco significativi. Lo indica l'Inps in una nota.



Il numero totale di ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2020, per emergenza sanitaria, è pari a 2.819,1 milioni di cui: 1.384,0 milioni di CIG ordinaria, 887,1 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 548,0 milioni di CIG in deroga.



Come risulta evidente, l’insorgere dell’epidemia in Italia alla fine di febbraio, e i provvedimenti normativi emanati con riferimento alla sospensione e alla riduzione delle attività economiche a partire da marzo, determinano delle misure elevatissime degli indici congiunturali del mese di aprile rispetto a quello di marzo, mese in cui l’Istituto non aveva ancora effettuato lavorazioni relative all’emergenza: aprile rappresenta infatti il primo mese nel quale di fatto si sono cominciate a svolgere le lavorazioni dell’istituto per l’autorizzazione delle misure di sostegno all’occupazione predisposte per l’emergenza sanitaria in atto, spiega l'Inps.



Nel mese di agosto 2020 sono state autorizzate 279,3 milioni di ore, il dato fa registrare una variazione congiunturale del -38% rispetto alle ore autorizzate a luglio 2020.



Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ad agosto 2020 sono state 100,2 milioni e si riferiscono quasi interamente alla causale ‘emergenza sanitaria Covid-19’. Nel mese di luglio 2020 erano state autorizzate 217,1 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -53,8%. Nel mese di agosto 2019 le ore autorizzate erano state 3,9 milioni. Lo indica l'Inps in una nota.



Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate ad agosto 2020 è stato pari a 8,5 milioni, di cui 2,2 milioni per solidarietà, registrando un incremento pari al 240,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che registrava 2,5 milioni di ore autorizzate. Nel mese di agosto 2020 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al -71,1%.