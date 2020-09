Sicurezza, bozza dl migranti: stop alle multe milionarie per le Ong

La cancellazione delle multe milionarie alle navi Ong, la riforma del sistema di accoglienza, l'allargamento delle maglie che consentono di accedere alla protezione umanitaria, la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe comunale e la possibilità di convertire il permesso di soggiorno in permesso di lavoro: ecco alcune delle novità contenute nell’ultima versione del decreto che deve approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri per modificare i due decreti sicurezza