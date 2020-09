Migranti, nave quarantena a Lampedusa. Alan Kurdi lascia l’isola

La Rhapsody imbarcherà gli ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola per il periodo di sorveglianza sanitaria. Intanto, la Ong tedesca ha deciso di abbandonare le acque italiane per fare rotta verso Marsiglia

È arrivata a Lampedusa la nave quarantena Rhapsody, sulla quale verranno fatti salire gli ospiti dell'hotspot di contrada Imbriacola, al collasso dopo i numerosi arrivi degli ultimi giorni. L’imbarcazione, che ieri aveva accolto a bordo 330 persone a Porto Empedocle, ha attraccato a Cala Pisana, dove imbarcherà solo i migranti per i quali è già arrivato l'esito dei tamponi anti-Covid.

Alan Kurdi verso Marsiglia

Intanto, dopo quattro giorni di risposte negative alla richiesta di poter far sbarcare 125 persone, la Alan Kurdi ha lasciato Lampedusa per fare rotta verso Marsiglia. La nave è già in acque internazionali e domenica sera dovrebbe raggiungere la Francia, dove proverà a far sbarcare le persone a bordo.