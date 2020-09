A Venezia, dopo le elezioni del 20 e 21 settembre, inizia alle 9 lo spoglio delle schede delle Comunali: i cittadini sono stati chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale. Nove gli aspiranti primo cittadino, tra i quali l'uscente Luigi Brugnaro. Il capoluogo veneto è una delle oltre 900 città in cui si sono tenute anche le elezioni amministrative, nell’Election day che prevedeva anche le Regionali in sette regioni, il referendum sul taglio dei parlamentari e le Suppletive in alcune zone del Veneto e della Sardegna ( LA MAPPA ELETTORALE DI VENEZIA - LO SPECIALE ELEZIONI ).

Chi sono i candidati

A sfidarsi per la poltrona di sindaco di Venezia sono in 9. Luigi Brugnaro è il sindaco uscente della città e cerca un secondo mandato. È il candidato del centrodestra sostenuto dalle liste di Fratelli d’Italia, Le Città, Lega-Salvini, Luigi Brugnaro sindaco e Forza Italia. Poi c'è Pier Paolo Baretta. Nato a Cannareggio, è stato deputato e Sottosegretario all’Economia. È il candidato del Pd ed è sostenuto anche dalle liste Venezia è tua, Svolta in Comune, Verde progressista e Idea comune. Sara Visman è la candidata del Movimento 5 Stelle e consigliera comunale uscente. È di Murano ed è titolare di un’impresa artigiana. Alessandro Busetto è Rsu all'Università Ca Foscari di Venezia e coordinatore del sindacato Cub della provincia. È sostenuto dal Partito Comunista dei Lavoratori. Maurizio Callegari è il candidato della lista Italia Giovane Solidale. Sulla sua pagina Facebook si legge: “È la lista alternativa per Venezia che unisce le partite IVA a un bisogno di cambiamento che la politica fino ad oggi non è riuscita a soddisfare”. Marco Gasparinetti, giurista e attivista di 56 anni, è sostenuto dalla lista civica Terre e Acqua 2020. È stato per 30 anni alla Commissione Europea dove si è occupato di tutela dei consumatori, accesso alla giustizia e protezione dei dati personali. Giovanni Andrea Martini è il presidente della Municipalità di Venezia, Murano e Burano. Si candida con la lista Tutta la Città insieme. Nel 2019 ha presentato un'interrogazione al Parlamento europeo sul tema inquinamento e salvaguardia della laguna di Venezia. Marco Sitran, avvocato, si candida con la Lista Civica Sitran. Tra i punti principali del suo programma agevolazioni fiscali per artigianato e imprese di qualità. Stefano Zecchi è sostenuto dal Partito dei veneti. “Ha fatto una scelta di campo molto precisa per Venezia e la terraferma: l’autonomia”,si legge sul sito. Filosofo e scrittore, è stato assessore alla cultura al comune di Milano dal 2005 al 2006.