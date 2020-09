Sei le regioni italiane in cui il 20 e il 21 settembre verrà eletto un nuovo governatore (in Valle d'Aosta si vota solo per i consiglieri regionali). Alcune roccaforti rosse sono a rischio, secondo le rilevazioni di Winpoll-Cise. Ecco le percentuali anche di Liguria, Veneto, Marche e Campania