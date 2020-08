Una delle proposte sarebbe svolgere test per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta, Grecia. Inoltre ci sarebbe sul tavolo anche un'informativa sulle discoteche in previsione dei festeggiamenti di Ferragosto

Nuove disposizioni sanitarie per chi rientra dall'estero e un'informativa sui rischi degli assembramenti nelle discoteche in vista di Ferragosto: sono i due punti all'ordine del giorno della riunione straordinaria tra governo e Regioni che è stata indetta dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia riguardo all'emergenza coronavirus (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Il vertice è stato aggiornato a giovedì 13 agosto o ai prossimi giorni.

I Paesi considerati più a rischio approfondimento Coronavirus, dall’India al Messico: i 10 Paesi con più contagi in 24h Il governo propone alle Regioni di svolgere test per chi rientra da Spagna, Croazia, Malta, Grecia. È quanto è emerso dalle riunione dei ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia con i presidenti di Regione. L'obbligo, secondo la proposta del ministro Speranza, si applicherebbe a chi ritorna da Paesi considerati a più alto rischio per l'aumento dei contagi da Covid.

Boccia: "Sicurezza dei cittadini è priorità assoluta" approfondimento Coronavirus, Ilaria Capua: "Non ci sarà abbastanza vaccino per tutti" "Per il governo la sicurezza di tutti i cittadini è la priorità assoluta, dobbiamo restare il Paese più sicuro al mondo sul piano sanitario. Auspico che ci possa essere con le Regioni una condivisione del metodo da utilizzare nelle prossime settimane". Lo avrebbe detto il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, durante l'incontro. "Il governo - avrebbe poi spiegato - su chi rientra in Italia dai Paesi stranieri, vuole assicurare la massima sicurezza. La proposta che facciamo alle regioni è di rendere il servizio sanitario territoriale già molto rafforzato dall'impegno comune in grado di garantire tamponi a chi rientra dall'estero, con i risultati entro 48 ore dal rientro del viaggi".



Il problema delle discoteche e dei locali all'aperto approfondimento Coronavirus, aumentano i contagi: preoccupano le discoteche Il ministro Speranza avrebbe letto durante il vertice un'informativa su discoteche e locali all'aperto, segnalando il problema delle discoteche e degli stabilimenti affollati durante eventi come Ferragosto e avrebbe parlato della necessità di prendere ulteriori provvedimenti in particolare nei confronti dei locali all'aperto dove non vengono rispettate le misure anti-Covid come il distanziamento.

Chi partecipa all'incontro approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe Oltre al ministro della Salute Roberto Speranza e quello dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, al tavolo partecipano i governatori Donato Toma del Molise, Luca Zaia del Veneto, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, Alberto Cirio del Piemonte, Marco Marsilio dell'Abruzzo e diversi assessori regionali. Il vertice ha come obiettivo quello di trovare una soluzione condivisa ed evitare che le amministrazioni locali, come sta già avvenendo in queste ore, procedano in ordine sparso con le ordinanze.

Coletto (ass.sanità Umbria): "Predisposta ordinanza per monitorare arrivi sospetti" approfondimento Coronavirus, il bollettino del 12 agosto "La Regione Umbria ha già predisposto una propria ordinanza finalizzata a monitorare gli arrivi di soggetti provenienti dalle nazioni più interessate dal covid e che comunque, pur non limitando gli ingressi, li renda tracciabili, così da circoscrivere eventuali cluster con interventi rapidi e mirati", ha annunciato l'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. Il provvedimento - spiega - è stato predisposto "nell'attesa di una direttiva nazionale che, si spera arrivi a breve".