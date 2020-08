Coronavirus, il bollettino del 12 agosto

I decessi totali sono 35.225. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, registra un incremento di 481 casi in 24 ore. I guariti, in totale, sono 202.697

In Italia le persone complessivamente risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 251.713. Le vittime, in totale, sono 35.225, con 10 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 6). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 481 casi (ieri 412), di cui 102 in Lombardia e 60 in Veneto. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nelle note si legge che la Regione Abruzzo ha comunicato "che oggi sono risultati 9 nuovi casi positivi, ma dal totale sono stati sottratti 5 casi dei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni" (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE).

Guariti e dimessi approfondimento Coronavirus Italia, quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO I guariti nelle ultime 24 ore sono 236, per un totale di 202.697 (ieri 213). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 53, 4 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 779 (-22 rispetto al giorno precedente). Sono invece 12.959 le persone in isolamento domiciliare (+248). I tamponi sono al momento 7.369.576, in aumento di 52.658 rispetto a ieri. I casi testati sono finora 4.357.027, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

I dati regione per regione vedi anche Coronavirus, dall’India al Messico: i 10 Paesi con più contagi in 24h Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, le persone attualmente positive sono: 5.521 in Lombardia 855 in Piemonte 1.807 in Emilia-Romagna 1.333 in Veneto 563 in Toscana 227 in Liguria 1.121 nel Lazio 167 nelle Marche 424 in Campania 68 nella Provincia autonoma di Trento 262 in Puglia

562 in Sicilia 221 in Abruzzo

164 in Friuli Venezia Giulia 130 nella Provincia autonoma di Bolzano 57 in Umbria 83 in Sardegna 110 in Calabria 15 in Valle d’Aosta 29 in Molise 72 in Basilicata.