Coronavirus Italia, quali sono i nuovi focolai di Covid-19. FOTO

A Vercelli, in Piemonte, sono una quarantina i nuovi positivi registrati negli ultimi giorni, tutti collegati ad una serata danzante in un circolo frequentato da dominicani e chiuso dal primo cittadino. Secondo quanto ricostruito, alla festa avrebbe partecipato un imprenditore dominicano, di rientro da Santo Domingo, che non avrebbe rispettato la quarantena. I nuovi casi di positività sono tutti asintomatici. Il sindaco ha deciso di annullare per precauzione tutti gli eventi di Ferragosto in città

Coronavirus, la situazione in Italia