Covid-19, oltre 550 in discoteca Versilia con positiva: faranno test

È questo il numero di giovani - molti provenienti da fuori Toscana e dalla zona di Firenze - che ha segnalato all’Asl la propria presenza nel locale “Seven apples” di Pietrasanta tra l’8 e il 9 agosto, nella stessa notte in cui c’era una ventenne pisana (da poco tornata dalla Grecia) poi risultata positiva. Le segnalazioni si possono mandare fino al 13 agosto. I test tra il 15 e il 16 a Pisa, Massa, Versilia e Lucca

Sono oltre 550 i giovani che, nella notte tra l’8 e il 9 agosto, si trovavano nella discoteca “Seven apples” di Pietrasanta, in provincia di Lucca, e l’hanno segnalato alla Asl. Nel locale, quella sera, era presente anche una ragazza di Pisa - tornata da poco da una vacanza all’estero - che poi è risultata positiva al coronavirus. Per cercare di arginare la diffusione del contagio, era stato lanciato un appello a tutti quelli che si trovavano nel locale in quella notte a mettersi in contatto con l’Asl per effettuare un tampone (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE).

I giovani che hanno risposto all'appello sono oltre 550, tra cui molti provenienti da fuori Toscana e dalla zona di Firenze. L'azienda sanitaria ha fatto sapere che è subito partita l'indagine epidemiologica e sono stati effettuati i riscontri e le verifiche. "In base alle informazioni via via ricevute – ha spiegato – è iniziata dapprima la ricerca dei contatti stretti avvenuti nei giorni precedenti la notifica di positività, tenendo conto dei giorni minimi di incubazione". Ne sono stati individuati "11, già messi in quarantena". Inoltre, ha aggiunto l'Asl, "per evitare di creare inutili allarmismi" si è provveduto a organizzare, in tempi rapidissimi, i test: "Si svolgeranno a Pisa, Massa, Versilia e Lucca". I tamponi verranno eseguiti con drive through il 15 e il 16 agosto.

La Asl Toscana Nord Ovest ricorda che, per chi si trovava nella discoteca tra l'8 e il 9 agosto, il 13 è il termine ultimo per l'invio della mail all'indirizzo sorveglianza@uslnordovest.toscana.it, in cui indicare come oggetto "Seven apples" e fornire, oltre alle generalità, il numero di telefono e il luogo di residenza o di soggiorno temporaneo. Chi invece è residente nella Asl Toscana Centro (area di Firenze, Prato, Pistoia, Empoli), può scrivere a malattieinfettiveigiene.firenze@uslcentro.toscana.it o a giorgio.garofalo@uslcentro.toscana.it. Poi si verrà contattati per fissare un appuntamento per il tampone.