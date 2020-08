Il Corriere della Sera rivela che nel provvedimento, che allunga lo stato d’emergenza per il Covid-19 fino al 15 ottobre, è presente una norma che prevede la possibilità di prorogare i vertici dei servizi segreti per altri 4 anni ( e che quindi va a modificare la legge del 2007). Non è escluso vengano chiesti chiarimenti a Conte

Nel decreto del 30 luglio scorso, che proroga lo stato d’emergenza per il coronavirus fino al 15 ottobre, è stata inserita una norma che prevede la proroga dei vertici dei servizi segreti. A rivelarlo è stato il Corriere della Sera. Nell’articolo si spiega che “ora è possibile il rinnovo dell’incarico per altri 4 anni”, in quanto si va a modificare la legge approvata nel 2007. In altre parole, nel decreto c’è una riforma dei servizi segreti che era passata in sordina e che adesso potrebbe provocare delle polemiche (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).