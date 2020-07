L'estate di Alessandro Di Battista, barman in una spiaggia di Ortona

Estate insolita per l’ex deputato M5S che lavora in un bar, gestito dal cugino, sulla spiaggia abruzzese di un hotel a tre stelle a Lido Riccio

La sua capacità di reinventarsi e di stupire è ormai cosa nota. Alessandro Di Battista, in tenuta da barman con tanto di bandana, sta trascorrendo la sua estate lavorando nel bar gestito da suo cugino. Ci troviamo a Ortona, in Abruzzo, sulla spiaggia di un hotel a tre stelle dove a girare tra i tavoli del Barretto per prendere ordinazioni e proporre cocktail c’è proprio lui, l’ex pupillo di Beppe Grillo. A raccontare questo nuovo capitolo della vita di Dibba il Corriere della Sera. Pienamente a suo agio, si intrattiene con i clienti passando con scioltezza dai piatti del menu ad argomenti di politica. “Oggi abbiamo una fritturina di pesce da svenimento». E dieci minuti dopo rispondendo a quello del tavolo accanto: «Un governo di solidarietà nazionale guidato da Draghi? Dio ce ne scampi...”.

Le sue opinioni sui temi caldi

Quando incontra i militanti grillini ne approfitta per dire la sua sui tanti temi caldi sul tavolo, come qualche giorno fa in occasione della visita di un gruppo di attivisti del movimento. “L’accordo raggiunto sul Recovery Fund rafforza Conte, ma dell’Unione ci si potrà fidare davvero solo quando abolirà il patto di Stabilità – ha spiegato alla sua platea - un po’ di soldi andrebbero spesi per risolvere il dramma del dissesto idrogeologico”. All’immancabile domanda sul suo rapporto con Di Maio ha risposto “è buono.” Altra questione aperta quella di guidare la rinascita del Movimento “la passione non manca e non mancherà mai – ha dichiarato - ma ora penso al mio ultimo reportage sull'Iran, che ho titolato ‘Sentieri persiani’”. E così un’altra giornata si conclude tra un mojito e un negroni.