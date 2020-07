Riguardo al dl semplificazioni, considerato uno dei decreti-cardine per il rilancio post-Covid ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE ), a Palazzo Chigi è andata in scena una riunione-fiume con i capi delegazione del governo e i rappresentanti dei gruppi parlamentari di maggioranza. La principale novità è lo stralcio della norma che, secondo i suoi detrattori, avrebbe agevolato i condoni edilizi da parte dei Comuni. Si discute anche sulla norma sui commissari per le singole opere. L’incontro, però, non sarebbe stato risolutivo e diverse fonti hanno espresso dubbi sul fatto che il Cdm sul decreto sia convocato giovedì. Oggi, comunque, è in programma una nuova riunione.

La telefonata con Merkel

approfondimento

Bonus vacanze, superecobonus e limite contanti: novità dal 1° luglio

Prima del vertice serale, il premier ha sentito al telefono Angela Merkel. La cancelliera ha telefonato al suo omologo italiano in vista della presidenza tedesca dell'Ue, che parte oggi 1 luglio. È il Recovery Fund il dossier caldo al centro della conversazione. Il clima sarebbe stato cordiale, su un punto nel governo italiano si dicono convinti: “La presidenza Merkel è la nostra polizza per arrivare all'obiettivo". Al di là del botta e risposta di venerdì scorso, è tornato così a costituirsi quell'asse italo-tedesco sul quale Conte punta diverse sue fiches per ottenere un Recovery Fund che risponda alle sue aspettative. "Non è detto che l'accordo si avrà il 18 luglio, potrebbe servire un nuovo vertice Ue una manciata di giorni dopo", ha spiegato una fonte vicina al dossier. Ma l'eventuale slittamento non è legato alla buona riuscita dell'accordo. Una riuscita che l'Italia lega a doppio filo, inevitabilmente, con il suo placet al Quadro Finanziario pluriennale, non a caso oggetto anch'esso del colloquio tra Conte e Merkel. Per quanto riguarda il Mes, secondo i grandi d'Europa l'Italia dovrebbe prenderlo. Ma Conte prende tempo, anche perché per "convincere" il M5S servono tempo e un'attenta lettura delle eventuali clausole.