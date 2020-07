Condono, norma stralciata. Cosa prevede la bozza

La parte della bozza del decreto Semplificazioni che più ha diviso l’esecutivo è l'articolo 10, contenente norme in materia edilizia. Il testo, secondo quanto riferito da fonti della maggioranza, è stato stralciato dopo il vertice a Palazzo Chigi , anche in seguito alle richieste che sarebbero arrivate da tutti i partecipanti alla riunione-fiume. Ecco cosa prevede la norma, definita da più parti come una specie di condono o comunque di sanatoria, che è stata contestata in particolare dai Verdi e da Leu.

Solo sanzione per gli abusi edilizi lievi

Non convince innanzitutto la parte che riguarda gli abusi edilizi che non hanno comportato un aumento del carico urbanistico. Nella bozza si legge: “Le opere che, un tempo, erano soggette a mera autorizzazione comportano, di norma (ossia fuori dai casi di presenza di vincoli) l’applicazione di una sanzione pecuniaria (commisurata al doppio del valore incrementale). Analogamente, per le sole opere non comportanti aumento di carico urbanistico né vincolate, si è prevista una prescrizione decennale della violazione amministrativa”.

Violazione prescritta in 10 anni

In altre parole, per gli abusi edilizi ritenuti lievi si era pensato soltanto a una sanzione pecuniaria, con violazione prescritta in dieci anni. In sostanza, secondo la bozza, non sarebbe più un reato effettuare interventi senza autorizzazione, sempre che non siano condizionati da vecchia concessione edilizia prevista fino al 2001, secondo cui si doveva pagare un contributo per le spese di urbanizzazione. La prescrizione, invece, non sarà prevista per le opere vincolate, anche se questi vincoli non sono definiti con precisione, e per le opere che aumentano il carico urbanistico.