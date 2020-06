La media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 3 al 17 giugno, mostra che il Carroccio è sempre in testa, anche se in lieve calo. Piccola flessione anche per il Pd che mantiene il secondo posto al 20,2%. Seguono M5s e FdI. I primi quattro partiti in Italia sono racchiusi in una forbice di appena 11 punti percentuali