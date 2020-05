Lega, Pd e M5S registrano un leggero calo nei consensi. Riavvicinamento tra i primi quattro partiti: meno di 12 punti separano il primo (la Lega) dal quarto (Fdi). In calo le forze della maggioranza giallorossa (-0,8%) a fronte di una crescita dell'opposizione di centrodestra (trainata dal +0,4% di Fi) e di quella di centrosinistra (Azione fa +0,3% per la terza settimana consecutiva)

Mentre Lega, Pd e M5S registrano tutti e tre un leggero calo nei consensi, Fratelli d’Italia raggiunge un nuovo record al 14,5%. Si segnala così un ulteriore riavvicinamento tra i primi quattro partiti: meno di 12 punti separano il primo (la Lega) dal quarto, il partito di Giorgia Meloni. Altro dato da rilevare è il calo non irrilevante delle forze della maggioranza giallorossa (-0,8%) a fronte di una crescita dell'opposizione di centrodestra (trainata dal +0,4% di Forza Italia) ma anche di quella di centrosinistra (Azione di Calenda fa +0,3% per la terza settimana consecutiva). È quanto emerge dall’ultima rilevazione della Supermedia dei sondaggi politici elaborata da YouTrend per Agi ( LA SUPERMEDIA DELLA SCORSA SETTIMANA - TUTTE LE NEWS SUI SONDAGGI POLITICI ).

I dati partito per partito

approfondimento

Regionali 2020, 5 governatori a Mattarella: no al voto il 20 settembre

La Lega cede lo 0,3% rispetto a due settimane fa e scende al 26,3%. Il Carroccio rimane comunque con vantaggio invariato sul Partito Democratico, in calo dello 0,4% (20,6%). Il Movimento 5 Stelle perde lo 0,1% e si attesta al 15,9%, mentre Fratelli d’Italia guadagna uno 0,3%, portandosi al dato record di 14,5%. In aumento anche Forza Italia, che segna +0,4% e si porta al 7,1%. Italia Viva perde lo 0,2% e si attesta al 3,0%, mentre La Sinistra cala dello 0,3% (2,7%). Azione, il partito di Carlo Calenda, cresce dello 0,3% (2,3%). Giù dello 0,1% i Verdi, fermi all’1,7%. Stesso risultato per +Europa, che non subisce variazioni.

La supermedia delle aree del Parlamento

La maggioranza di governo subisce una flessione dei consensi dello 0,8% e si ferma al 42,2%. L’opposizione di centrodestra, formata da Lega, Fdi e Forza Italia, guadagna invece lo 0,4% e registra un consenso del 48,8%. Ecco invece la Supermedia per le diverse coalizioni:

Centrodestra 48,8 (+0,4)

Centrosinistra 27,6 (-0,4)

M5S 15,9 (-0,1)

LeU 2,7 (-0,1)

Altri 5,0 (+0,2)

Nota metodologica

La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 14 al 27 maggio dagli istituti EMG, Euromedia, Ixè, Piepoli, SWG e Tecnè. La ponderazione è stata effettuata il giorno 28 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.