Le polemiche sull’orario

Caso Regeni, quattro anni fa la scomparsa del ricercatore friulano

L'audizione del premier in tarda serata ha già sollevato le proteste dei parlamentari leghisti in Commissione che hanno annunciato che domani non ci saranno: "Il dramma di Giulio Regeni merita una discussione alla luce del sole, invece la maggioranza accetta di audire il premier col favore delle tenebre - dicono -. Una mancanza di rispetto per la famiglia Regeni, per il Parlamento e per l'opinione pubblica". "È una settimana piena di impegni internazionali - risponde direttamente Conte - Per far prima sono stato costretto a ritagliare questo orario". A chiedere che il presidente del Consiglio riferisse "urgentemente" al Parlamento era stato l'intero ufficio di presidenza della Commissione all'indomani della telefonata tra lo stesso Conte e il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi lo scorso 7 giugno e della notizia, due giorni dopo, del via libera alla vendita delle due fregate 'Fremm' all'Egitto, un affare da 1,2 miliardi per l'Italia che - stando a quanto dichiarato dal ministro degli Esteri Luigi di Maio in Parlamento - non è ancora chiuso.