Con la nuova ordinanza regionale viene anticipata la riapertura, come consentito dall'ultimo Dpcm con nuove disposizioni per la Fase 3. Nella stessa data dei locali riapre anche il Casinò di Venezia, ha spiegato il governatore Luca Zaia. Cinema e teatri ripartono il 15 giugno, con un numero massimo di spettatori in base alla capienza e spazi tra le sedute fisse

Il Veneto anticipa i tempi e fissa la riapertura delle discoteche per il 19 giugno, come consentito dall'ultimo Dpcm sulla Fase 3 che consente la ripartenza dei locali dal 14 luglio ma permette alle Regioni di anticipare "seguendo l’andamento della curva epidemiologica". La disposizione è contenuta in una nuova ordinanza regionale in vigore da oggi fino al 10 luglio, firmata dal presidente Luca Zaia. Cinema e teatri riaprono dal 15 giugno. Lo stesso giorno riaprono anche circhi e spettacoli viaggianti, spettacoli lirici e sinfonici, mentre il 19 toccherà anche a sagre, congressi e fiere, sale da gioco e bingo, e infine il Casinò di Venezia. "Il Casinò - ha precisato Zaia - ha linee guida autoprodotte, quindi nell'ordinanza facciamo riferimento ai protocolli sottoscritti dall'amministrazione con i sindacati del 10 giugno scorso" (CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTI LIVE – LO SPECIALE).

Numero massimo di spettatori in base alla capienza. Per quanto riguarda cinema, teatri e spettacoli, in particolare, il numero massimo di spettatori viene stabilito in relazione alla capienza della struttura, tenendo uno spazio libero tra le sedute fisse. Nel caso non siano identificate le sedute fisse, si tiene la distanza di un metro.