Botta e risposta tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il leader della Lega Matteo Salvini sulle barriere in plexiglas, i divisori ipotizzati per separare i banchi in vista del rientro a scuola in sicurezza (LE NOVITÀ DEL DECRETO).

Salvini ha attaccato Azzolina con un post su Twitter rilanciando le preoccupazioni di una mamma: "Le follie del governo sul decreto Scuola: tante famiglie in tutta Italia chiedono sorrisi e speranza per i loro figli, non il plexiglas. Non è questo il futuro da dare agli studenti". Ma la diatriba si è concentrata anche sul termine corretto - plexiglas o plexiglass: Azzolina - che successivamente ha smentito la possibilità di vedere queste barriere a scuola - su Twitter ha replicato a Salvini: “Non hai letto il decreto (non è una novità), fai propaganda sulla sicurezza (non ci sarà nessuna gabbia di plexiglass)”. E ha attaccato Salvini su come si scrive la parola “plexiglas”: "Non sai neanche come si scrive", ha affermato Azzolina.