La ministra si dice pronta ad allungare la Cassa integrazione e di conseguenza anche il blocco dei licenziamenti. "Il nostro obiettivo è evitare che le aziende siano costrette a licenziare per sopravvivere". Quanto al fondo Ue contro la disoccupazione, "si tratta di una cifra considerevole per le imprese"

"Dal fondo Sure cifra considerevole per agevolare le aziende"

approfondimento

Catalfo spiega che "al ministero del Lavoro stiamo elaborando la stima dei costi per il rifinanziamento della cassa integrazione, e del Fondo nuove competenze che invieremo nei prossimi giorni al ministero dell'Economia al fine di un utilizzo puntuale del fondo Sure”. Per il fondo Sure "parliamo di una cifra considerevole che l'Europa ci mette a disposizione, 20 miliardi di euro che possono ulteriormente agevolare le aziende in questa fase di transizione", sottolinea la ministra.

"Allunghiamo anche il blocco dei licenziamenti"

Quanto al blocco dei licenziamenti, afferma Catalfo, "la proposta del blocco l'ho fatta io: se allunghiamo la cig allunghiamo ovviamente anche il blocco dei licenziamenti", sottolinea la ministra. "Il nostro obiettivo è evitare che le imprese siano costrette a licenziare per sopravvivere. Per questo, oltre alla cig, in questi mesi le abbiamo sostenute con strumenti come i finanziamenti a fondo perduto e il taglio dell'Irap".