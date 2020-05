Conte: “Giornata contro omofobia serva per riflessione”

approfondimento

Omofobia, la situazione nel mondo. MAPPE E GRAFICI



”La Giornata internazionale contro l’omofobia - continua il premier - non è una semplice ricorrenza, un'occasione celebrativa. Deve essere anche un momento di riflessione per tutti e, in particolare, per chi riveste ruoli istituzionali ad attivarsi per favorire l'inclusione e il rispetto delle persone".

Conte: “Discriminazioni contrarie a Costituzione”



Secondo Conte "come ha ricordato oggi il Presidente Mattarella le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale ledono i diritti umani necessari a un pieno sviluppo della personalità umana. Queste discriminazioni sono contrarie alla Costituzione perché calpestano il valore fondamentale della dignità della persona e il principio di uguaglianza e si alimentano di pregiudizi che celano arretratezza culturale”.