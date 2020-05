Il ministro della Cultura ricorda il compositore scomparso a 48 anni: “Un artista esplosivo”. Bonaccini: “Emiliano d'adozione che a Bologna aveva deciso di impegnarsi per i giovani”. Appendino: “Torinese che ha portato la sua arte in tutto il mondo”. Carfagna: "Il tuo coraggio, la tua dolcezza, il tuo genio, la tua libertà di pensiero restano con noi”

"Un uomo profondo e generoso, un artista esplosivo capace di trasmettere la gioia di suonare e la passione per la musica”. Così il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, in una nota ha ricordato Ezio Bosso, il compositore e direttore d’orchestra affetto da una malattia neurodegenerativa scomparso oggi a 48 anni (LE FRASI DA NON DIMENTICARE). Ma sono diversi i politici che hanno voluto salutare l’artista, tra cui il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini (Bosso viveva a Bologna) e la sindaca di Roma Virginia Raggi, che nel 2019 gli ha conferito la cittadinanza onoraria della capitale.

Franceschini: “Un triste giorno per la cultura italiana” approfondimento Ezio Bosso, le frasi da non dimenticare del pianista. FOTO “Sono molto addolorato per la scomparsa di Ezio Bosso - si legge nella nota di Franceschini - è un triste giorno per la cultura italiana che perde un grande interprete e compositore, un uomo straordinario che ha fatto della sua vita un messaggio di speranza e di forza".

Bonaccini: “Artista unico e uomo straordinario” approfondimento Ezio Bosso, la storia del pianista in 15 foto "È con immenso dolore che apprendo della scomparsa di Ezio Bosso - ha detto il governatore Bonaccini - Si è spento a Bologna, la città dove aveva scelto di abitare, regalando a tutti noi momenti indimenticabili. Perdiamo un artista unico e un uomo straordinario, il cui amore per la vita e la cultura saranno per sempre un esempio". "Un musicista apprezzato nel mondo e una persona splendida, un emiliano d'adozione che a Bologna - ha continuato Bonaccini - aveva deciso di impegnarsi anche per i tanti giovani che lo seguivano, per il Teatro Comunale, senza mai perdere il sorriso e la volontà di andare avanti nonostante la terribile malattia che lo affliggeva da tempo. Ci mancherà". "Voglio esprimere il cordoglio più sentito ai suoi cari a nome mio personale e di tutta la Regione. Pur in questo momento di profonda tristezza - ha concluso il presidente della Regione - resta l'orgoglio di averlo avuto qui, nella nostra comunità regionale. Una presenza e una lezione indimenticabili. Grazie Maestro".