Il governatore del Veneto Luca Zaia spinge per gli esami sierologici e la terapia al plasma per arginare il Coronavirus e si rivolge alle 3.600 persone guarite da Covid-19 nella regione per creare "una grande banca del sangue". Secondo il ministero della Salute "l'uso del plasma da convalescenti come terapia per il Covid-19 è attualmente oggetto di studio in diversi paesi del mondo, Italia compresa", ma "questo tipo di trattamento non è da considerarsi al momento ancora consolidato perché non sono ancora disponibili evidenze scientifiche robuste sulla sua efficacia e sicurezza".