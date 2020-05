Rilevazione per il Corriere: in crescita M5s e Pd. Salgono anche Fdi e Fi, ma sommati i 3 principali partiti di centrodestra pagano l'arretramento del Carroccio e perdono il 4,2%. Il gradimento del governo sale da 56 a 58, quello del premier da 61 a 66, rispetto a marzo

Lega in calo, M5s e Pd in crescita, così come il gradimento del governo e del presidente Giuseppe Conte alle prese con l'emergenza Coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - FASE 2). Salgono anche Fdi e Fi, ma nel complesso i tre principali partiti del centrodestra perdono punti. Sono le indicazioni principali che emergono dal sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera.



Il gradimento del governo e di Conte ai massimi

Gli indici di gradimento del governo (58, era 56 a marzo) e del presidente Conte (66, era 61 a marzo) fanno segnare un aumento rispettivamente di 2 e 5 punti, attestandosi sul livello massimo dall’esordio dell’esecutivo giallo-rosso, in carica dal settembre 2019.

Lega perde il 5,7%, crescono M5s, Pd, Fdi e Fi

Per quanto riguarda i partiti, gli orientamenti di voto fanno registrare due cambiamenti di rilievo: la Lega, pur mantenendosi al primo posto con il 25,4%, perde il 5,7% e ritorna sui valori del maggio 2018; al contrario il M5S aumenta del 3,3% attestandosi al 18,6%. Secondo partito è il Pd con il 21,3% (+0,7%). Seguono i primi tre partiti, Fratelli d’Italia con il 14,1% (+1,1%), e Forza Italia con il 7,5% (+0,7%). Il dato complessivo vede però i tre principali partiti del centrodestra arretrare del 4,2% e andare per la prima volta nell'anno al di sotto del 50% (47%). Le quattro forze della maggioranza salgono al 45%, dai quasi 10 di marzo.

Nota metodologica

Il sondaggio è stato realizzato da Ipsos su un campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di istruzione, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sondaggio realizzato su un campione di 1.000 interviste realizzate tra il 22 e il 23 aprile 2020. I risultati della rilevazione sono il prodotto di un’elaborazione basata, oltre che sulle 1.000 interviste citate, su un archivio di circa 4mila interviste svolte tra il 27 marzo e il 19 aprile 2020.