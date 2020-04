''Dobbiamo individuare alcuni settori che possono ricominciare la loro attività. Se gli scienziati danno il loro assenso, potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di questo mese''. Lo spiega, in un'intervista alla Bbc pubblicata sul sito dell'emittente britannica, il premier italiano Giuseppe Conte, ribadendo come la guardia non sarà abbassata e spiegando che ''solo gradualmente'' verranno messe in campo le riaperture nella cosiddetta fase due per far fronte all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

"Nuova linfa in progetto Ue o rischia fallimento"

Il presidente del Consiglio è tornato a lanciare un appello all’Unione europea, in vista della ripresa dei lavori dell’Eurogruppo (COS'È) prevista per oggi pomeriggio: ”Se non agguantiamo la possibilità di mettere nuova linfa nel progetto europeo il rischio di un fallimento è reale”, ha sottolineato Conte ricordando come la crisi coronavirus, per l'Europa, sia "la più grande dalla seconda guerra mondiale” (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - LE GRAFICHE CON I DATI).

"Aiuti Russia legati a sanzioni? Ipotesi offensiva"

Conte respinge poi l’ipotesi che la Russia abbia legato i suoi aiuti all'Italia alla condizione che Roma allenti le sanzioni europee nei confronti di Mosca. "La sola insinuazione mi offende profondamente. È un'offensiva al governo italiano - ha replicato - e anche a Vladimir Putin, che mai si è sognato di usare gli aiuti come leva" sulle sanzioni.