Il Parlamento olandese ha approvato, nella serata di mercoledì 8 aprile, due risoluzioni che esortano il governo a non accettare gli Eurobond e a tenere il punto sulle condizioni attualmente esistenti per l'utilizzo del Mes. Si fa così sempre più in salita la strada per un possibile accordo dell’Eurogruppo (COS'È), che riprende oggi pomeriggio alle 17 per decidere sugli aiuti per fronteggiare la pandemia di coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Se Germania e Francia si sono ricompattate e lavorano per l’intesa, resta il blocco olandese che non vuole gli Eurobond e il Mes senza condizioni (COSA SONO I CORONABOND).

Le due mozioni approvate in Olanda

Le mozioni, presentate rispettivamente dal partito anti-Ue Forum per la democrazia (FvD) e da una formazione trasversale di deputati, non sono vincolanti ma danno un chiaro indirizzo politico al governo impegnato nei negoziati (LE TAPPE DELL'EPIDEMIA - LE FOTO SIMBOLO - LE GRAFICHE CON I DATI).

La posizione del governo italiano

Il premier Conte è determinato. ”Abbiamo bisogno degli Eurobond per non far perdere competitività a tutta l'Europa" dice. "È nell'interesse reciproco che l'Europa sia all'altezza della sfida, altrimenti dobbiamo assolutamente abbandonare il sogno europeo e dire ognuno fa per sé”. La dichiarazione di Conte sull'Europa è "un allarme, non un auspicio. Il timore è che senza una condivisione delle scelte, sotto l' urto della crisi, ogni Paese possa fare da solo”, ha commentato in un'intervista a Il Fatto Quotidiano il ministro degli Affari europei, Enzo Amendola.