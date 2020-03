“Ci aspettano settimane molto impegnative. Per questo serve davvero la collaborazione e uno sforzo in più da parte di tutti”. È questo l’appello che Giuseppe Conte rivolge agli italiani dalle pagine de La Stampa. In un’intervista, il presidente del Consiglio ammette di essere “preoccupato, come tutti” per l’emergenza coronavirus, ma assicura: “La responsabilità che avverto sulle spalle mi moltiplica il coraggio e le energie” (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - MAPPA E GRAFICI DEL CONTAGIO - LE FOTO SIMBOLO).

Conte: “Questi saranno i giorni più difficili”

Al giornale, il premier spiega che “questi saranno i giorni più difficili perché non abbiamo raggiunto la fase più acuta del contagio e i numeri cresceranno ancora”. Ma, aggiunge, “siamo in attesa, nei prossimi giorni, degli effetti delle misure adottate”. Sottolinea, però, che “molto dipende dal comportamento responsabile di ciascuno di noi: se tutti, e ribadisco tutti, rispettiamo i divieti, se ognuno fa la propria parte, usciremo prima da questa prova difficilissima”. Secondo Conte, questa “è una battaglia che riguarda il Paese intero e che va combattuta da tutti, restando uniti”. Il presidente del Consiglio parla anche del patto stretto insieme al governo: “Riconosciamo priorità assoluta alla tutela del diritto fondamentale alla salute dei cittadini. Siamo consapevoli che è in gioco anche la tenuta sociale ed economica del Paese. Ed è per questo che le nostre scelte sono sempre molto ponderate”.