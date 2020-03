Camera e Senato, a ranghi ridotti, hanno dato il via libera alla relazione di governo che autorizza lo scostamento di bilancio, necessario per il varo dei provvedimenti con le misure economiche per fronteggiare l'emergenza coronavirus (ULTIME NOTIZIE - LO SPECIALE - ANTIVIRUS, L'ITALIA CHE RESISTE - DOMANDE E RISPOSTE SUL DECRETO #IORESTOACASA). La risoluzione di maggioranza sulla Relazione sulla autorizzazione allo scostamento di bilancio ha ottenuto l'unanimità al Senato (221 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto), mentre alla Camera i voti a favore sono stati 332, con nessun contrario, e un solo astenuto, il deputato Vittorio Sgarbi. Il governo ha deciso di stanziare fino a 25 miliardi per l'emergenza coronavirus. Il primo decreto sarà varato venerdì, 13 marzo, e sarà da 12 miliardi.

Indebitamento fino a 20 miliardi

Prima del voto, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri (VIDEO), sullo sforamento del 3% nel rapporto deficit/pil, aveva spiegato da Palazzo Chigi: "Tecnicamente è un'autorizzazione del Parlamento a stanziare fino a 20 miliardi in termini di indebitamento, 25 mld in termini di stanziamento. Il livello di deficit dipende da quanto effettivamente sarà impiegato". Il ministro Gualtieri ha poi spiegato che il decreto sulle misure economiche per l'emergenza coronavirus sarà varato "venerdì" e sarà da "12 miliardi" (UE, 25 MILIARDI PER L’ITALIA).