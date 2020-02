“Italia Viva voterà la fiducia, chi sperava nella crisi di governo rimarrà deluso. Certo, sarebbe meglio avere meno polemiche e più fatti. Nella sostanza però il governo va avanti”. A dirlo è il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ospite a "Sky TG24 Economia - L’intervista di Sarah Varetto", commentando lo scontro in atto nell'esecutivo tra il premier Giuseppe Conte, Pd e M5S, da una parte, e il partito di Matteo Renzi dall'altra. (GLI AGGIORNAMENTI SUL GOVERNO).

"Non vedo prospettive recessione"

"Francamente non vedo una prospettiva di recessione, ad oggi i dati indicano che ci sarà una ripresa nel 2020”, ha poidichiarato il ministro, sottolineando che è comunque ancora "veramente presto" per valutare l'impatto del Coronavirus sull'economia cinese prima e sulle economie europee e italiana. "La cosa più seria è aspettare di avere dati più certi e stabilizzati" degli effetti del virus, ha aggiunto. "Di risorse ne abbiamo messe di significative nella legge di bilancio e stiamo lavorando per misure aggiuntive a sostegno settori possono esse colpiti" dal Coronavirus, ha spiegato Gualtieri, che ha indicato misure per "rafforzare il sostegno alle nostre esportazioni per sostenere ancora di più le nostre imprese. Stiamo valutando - ha aggiunto - misure per favorire i rientri delle imprese e per procedure più semplici per sbloccare gli investimenti".

"Ristrutturazione energetica di ogni scuola"

Tra i prossimi interventi, anche un piano per le scuole: "Tutte le scuole e gli edifici pubblici devono essere ristrutturati per arrivare alla piena efficienza energetica: emetteremo dei green bond pubblici e canalizzeremo le risorse italiane ed europee su questo”.

"Non faremo né flat tax né condoni fiscali"

Per quanto riguarda fisco, “non dimentichiamo che abbiamo 109 miliardi di evasione fiscale. Lavoriamo per meno tasse sul lavoro e per i redditi medio-bassi”. “Non si fa la flat tax e non faremo condoni fiscali”, ha poi ribadito Gualtieri. Il taglio del cuneo fiscale che parte quest'anno rimarrà anche "se ci sarà la riforma fiscale, potrà avere forme diverse, vedremo se partirà tutta insieme o a moduli", ha poi sottolineato.