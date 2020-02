Mallegni: "Io "responsabile"? Mai con Conte premier"

Dal '94 sono in Forza Italia e sono sempre stato coerente: non potrei mai identificarmi con un governo che, sia come Conte 1 che come Conte 2, mi vede orgogliosamente all'opposizione. Ho fatto 40 giorni di galera da innocente: come potrei avvicinarmi a un esecutivo che vuole abolire la prescrizione e mandare tutti in carcere? E siamo lontani anni luce anche sui temi economici". Il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, interpellato al telefono, nega ogni possibilita' di far parte di un gruppo di "responsabili" pronti a sostenere il governo al Senato. "Le legislature durano cinque anni - afferma - ma a questo punto se non ce la fanno ad andare avanti ci riportino a votare, invece di raccattare votarelli per tirare a campare".