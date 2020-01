Via libera dell'Aula della Camera, con 72 voti di differenza, al rinvio in Commissione della proposta di legge di Enrico Costa in materia di prescrizione, chiesto da Federico Conte di Leu. Italia Viva, come aveva annunciato all'Assemblea di Montecitorio Lucia Annibali, non ha partecipato alla votazione. Intanto, in mattinata il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede aveva confermato "divergenze nella maggioranza" e aveva aggiunto: "Ci stiamo confrontando".

Iv: "Siamo disponibili al confronto nella maggioranza"

"Siamo disponibili al confronto nella maggioranza e apprezziamo l'apertura manifestata dal ministro Bonafede stamattina - ha detto Annibali prima della votazione - Abbiamo presentato due emendamenti al Milleproroghe sull'abolizione dello stop alla prescrizione, che saranno esaminati tra una decina di giorni: useremo questo tempo per capire se si sta pensando a fare un lavoro serio per varare modifiche condivisibili".

Boschi: "Non facciamo passo indietro"

Già questa mattina, la capogruppo alla Camera di Italia Viva, aveva chiarito che "quella sulla prescrizione è una battaglia di civiltà. Non facciamo un passo indietro". Ancora prima, in radio, Matteo Renzi aveva spiegato che, secondo lui "bisogna stilare un'agenda riformista per il bene degli italiani" e "non inseguire il giustizialismo sulla prescrizione o la follia di chiedere una revoca impossibile per Autostrade: devono pagare quelli di Autostrade e tanto, ma no a una revoca che giuridicamente non sta né in cielo né in terra".