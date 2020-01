Bonafede nuovo capo delegazione M5S al governo

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è stato eletto per capo delegazione del M5S al governo. L'elezione del Guardasigilli è avvenuta per acclamazione nel corso della riunione dei ministri e sottosegretari pentastellati. Bonafede va a sostituire Luigi Di Maio come referente, nel governo, per il Movimento.

Il Guardasigilli: "Raccolgo il testimone dal mio amico Di Maio"

"Raccolgo il testimone dal mio amico Luigi Di Maio a cui vanno i nostri ringraziamenti per tutto quello che ha fatto. So che ci sarà bisogno di grande determinazione in un momento così delicato nella storia del MoVimento, così come importanti saranno le sfide da affrontare nei prossimi mesi. In questo cammino continuerò ad avvalermi dello stesso metodo che ho utilizzato finora, quello del dialogo e del confronto. L'obiettivo è chiaro: portare avanti il cambiamento!", scrive su Fb il Guardasigilli Alfonso Bonafede.