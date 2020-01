Le Sardine annunciano un congresso nazionale dei rappresentanti locali

Le Sardine (CHI SONO) vanno verso un congresso nazionale. Lo ha deciso il direttivo del movimento, nato a metà novembre scorso a Bologna per sfidare la presenza in città del leader della Lega Matteo Salvini, e lo ha annunciato la portavoce torinese Francesca Valentina Penotti ai microfoni di Agorà Rai Tre. Il congresso, le cui date saranno rese note dopo il 26 gennaio, “sarà probabilmente una due giorni” e riunirà i vari “rappresentanti Sardine” delle diverse città in cui è presente il movimento, ha spiegato Penotti.

Verso la riunione nazionale

“A livello regionale siamo un po’ divisi, nel senso che ogni Regione pensa giustamente un po’ per sé”, ha spiegato la portavoce delle Sardine torinesi, aggiungendo alcune date dei congressi regionali che attendono il movimento: il 18 e 19 gennaio in Emilia-Romagna, dove è in programma l’iniziativa “'Sardina ospita Sardina” e dove il 26 si terranno le elezioni regionali, e poi il 25 gennaio in Piemonte.