Dopo che ieri notte è arrivato il salvataggio della Banca popolare di Bari, questa sera, appena terminato il voto di fiducia sulla legge di bilancio, è atteso un vertice alle 21 a Palazzo Chigi tra i partiti di maggioranza per verificare la tenuta dell’esecutivo. L’incontro fortemente voluto dal premier Conte punta a ricompattare la squadra di governo dopo le tensioni e le polemiche delle ultime settimane. Secondo il Corriere, “nella testa del presidente del Consiglio il nuovo orizzonte si chiama “Agenda 2023’”. “Se la verifica di governo fallisse, sarei io per primo a prenderne atto e a staccare la spina”, avrebbe detto in privato Conte, secondo quanto riporta il quotidiano di via Solferino.

I dossier ancora aperti

All’ordine del giorno ci sono anche i dossier ancora aperti, come Alitalia ed ex Ilva, i nodi giustizia (con il braccio di ferro tra M5s e Pd sulla prescrizione) e autonomia (Iv frena il testo del ministro Dem Francesco Boccia. L’obiettivo resta comunque quello di scrivere una bozza di cronoprogramma che garantisca stabilità all’esecutivo. È in particolare il Pd a chiederla: messa in sicurezza la manovra, pretende chiarezza sui singoli temi.

Le ultime polemiche Renzi-Di Maio

Le ultime polemiche riguardano il salvataggio della Banca popolare di Bari, con il governo che ha approvato un decreto che stanzia 900 milioni a Invitalia affinché finanzi il Microcredito centrale e gli consenta di acquisire quote dell’istituto bancario. Due giorni di tensioni e scontri per approvare un provvedimento che era stato stoppato da Matteo Renzi e Luigi Di Maio venerdì notte. Il leader di Italia Viva chiede al capo politico del M5S di fare ammenda e chiedergli scusa per averlo attaccato in passato sulle banche, Di Maio ribatte tirando in ballo Banca Etruria. Prova ad approfittarne Matteo Salvini, che chiede a Conte di convocare un "comitato di salvezza nazionale" che riscriva le regole del gioco e poi porti alle elezioni.