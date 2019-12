Crisi banca popolare di Bari, Cdm di emergenza per il salvataggio

Un Consiglio dei ministri di emergenza è stato convocato nella serata di oggi: sul tavolo il salvataggio della Banca popolare di Bari. Il premier Conte aveva oggi escluso interventi straordinari per salvare l'Istituto di credito, ma il vertice di questa sera potrebbe essere spia di un cambio di rotta.

Commissariata da Bankitalia per perdite

La Banca d'Italia ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo Unico Bancario, in ragione delle perdite patrimoniali. Lo si legge sul sito della banca pugliese.

Marattin (Iv) non partecipa. Di Maio: "Dl aiuti risparmio"

La riunione del Cdm ha creato tensioni nella maggioranza. "La convocazione improvvisa di un Consiglio dei ministri sulle banche, senza alcuna condivisione e dopo aver espressamente escluso ogni forzatura o accelerazione su questa delicata materia, segna un gravissimo punto di rottura nel metodo e nel merito", ha detto il vicepresidente dei deputati di Italia Viva Luigi Marattin, annunciando di non partecipare alla riunione. Stesso atteggiamento critico si legge nelle parole del coordinatore di Italia viva Ettore Rosato, che su Twitter scrive: "Dopo che per anni i 5 Stelle hanno costruito contro di noi la retorica sulle banche oggi con il Pd votano in CdM a difesa di chi avrebbe dovuto ben amministrare. Noi non ci stiamo e non parteciperemo a questo voto. In attesa di vedere come lo giustificheranno". Pronta la risposta del leader pentastellato DiMaio:"Abbiamo sempre detto aiuteremo i risparmiatori non i banchieri: in questo momento c'è un problema con la Banca Popolare di Bari ma noi dobbiamo andare a vedere a chi hanno prestato i soldi: pensiamo a un decreto che aiuti i risparmiatori, non gli amici delle banche. Serve una riflessione sul decreto".