Violenza sulle donne, Mattarella: "Emergenza pubblica"

"La violenza sulle donne non smette di essere emergenza pubblica e per questo la coscienza della gravità del fenomeno deve continuare a crescere". Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (I DATI DELLE VIOLENZE), il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un monito: "Le donne non cessano di essere oggetto di molestie, vittime di tragedie palesi e di soprusi taciuti perché consumati spesso dentro le famiglie o perpetrati da persone conosciute. "Molto resta ancora da fare" - ha aggiunto il capo dello Stato - e "ogni donna deve sentire le istituzioni vicine". Bertrand Cantat, in tv il racconto di come uccise Marie Trintignant