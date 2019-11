Lega a Bologna, Salvini: "Non è stata contestazione, ma violenza"

"Ho visto le immagini dei centri sociali che lanciavano bottiglie, sassi e vernice contro i poliziotti. Quella non è contestazione, ma delinquenza". All'indomani della partenza della campagna elettorale della Lega in Emilia-Romagna il segretario del Carroccio, che nella mattinata ha visitato Venezia, commenta quanto accaduto a Bologna durante la convention della Lega al Paladozza di Bologna. "Quindi mi auguro che la prossima volta - aggiunge Salvini- le migliaia di bolognesi che ho incontrato potranno manifestare liberamente, perché questa è democrazia. "Bologna ha sempre accolto tutti e se qualcuno ritiene che la Lega e Salvini non possano mettere piedi a Bologna è fuori dal tempo, dalla storia e dalla legalità".

Le proteste di ieri

Nella giornata di giovedì 14, centinaia di attivisti dei centri sociali si erano radunati nel centro di Bologna per protestare contro la partenza della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata leghista per il centrodestra alle elezioni del 26 gennaio. "Ieri è stata una giornata importante per Bologna - commenta il deputato Andrea De Maria del Pd. Ad ascoltare il messaggio di divisione e rancore di Salvini, con l'idea di "conquistare" l'Emilia-Romagna. Ci sono stati i collettivi, che con la loro risposta di rabbia a quella manifestazione hanno offerto alla Destra argomenti di propaganda. Ma per fortuna c'è stato ben altro. Una Bologna libera, giovane, allegra, democratica e antifascista che si è trovata in Piazza Maggiore e si è scoperta molto più forte e molto più numerosa delle truppe di Salvini.