"Chiedo un atto di responsabilità a tutte le forze politiche, anche all'opposizione, ai sindacati e alle parti sociali. Questa situazione la risolviamo se rispondiamo come sistema Paese". È questo l'appello del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli nel suo intervento alla Camera sulla situazione dell’acciaieria ex Ilva di Taranto (GLI SCENARI POSSIBILI).

Patuanelli: "Coinvolte tutte le forze politiche"

Il passaggio in cui Patuanelli ha chiesto un atto di responsabilità a tutto il “sistema Paese” ha ottenuto molti applausi, poi il ministro ha aggiunto: "Non ho problemi a metterci la faccia ma la risposta deve essere unitaria e univoca. Negli altri Paesi si fa così, non accusandosi”. Nel suo discorso Patuanelli ha anche tirato in ballo i governi precedenti, sostenendo che il recesso di ArcelorMittal è “solo l'ultimo tassello di un mosaico di una serie di eventi che nel tempo hanno visto il coinvolgimento a vario titolo di tutti i governi e delle forze politiche presenti in Parlamento”. Nel suo discorso il ministro ha anche ricordato che il piano presentato da Acciaitalia (che perse la gara con ArcelorMittal) “è stato giudicato migliore per piano industriale e piano ambientale, ma poi la cordata guidata da ArcelorMittal ha vinto perché è stata ritenuta migliore la sua offerta nella parte relativa al prezzo”.

La questione dello scudo penale

Secondo Patuanelli la società indo-francese era a conoscenza della scadenza del cosiddetto scudo penale a marzo 2019, pur "auspicando" in una nota "che si risolvesse la criticità" della mancata estensione dello scudo fino al termine dell'esecuzione del Piano Ambientale nel 2023. ArcelorMittal, però, "presentava offerta irrevocabile" e "palesava quindi di aderire alla misura restrittiva" relativa alla protezione legale. Il dl imprese, che ha eliminato lo scudo penale per ArcelorMittal, "non ha però comportato una modifica del piano ambientale o del dpcm 2017, elemento necessario per far insorgere il recesso".

"Immediata ricaduta su tutti i settori legati all'acciaio"

Il ministro ha poi parlato della ricaduta sociale che potrebbe esserci in caso di chiusura dell’acciaieria: “Voglio essere chiaro, il governo parla con una voce sola. Pensare alla chiusura dello stabilimento ex Ilva ha un'immediata ricaduta sociale, ma ha anche un'immediata ricaduta su tutti i settori italiani legati all'acciaio, non avere quell’acciaieria significa non avere un piano industriale serio per il Paese”.

Le frecciate ad ArcelorMittal

In chiusura le frecciate ad ArcelorMittal: “Ieri i loro rappresentati ci hanno detto chiaramente che non sono in grado di portare a termine il loro piano industriale per rilanciare l’acciaieria”, ha detto Patuanelli. "ArcelorMittal in nessun modo si impegna a produrre più di quattro milioni di tonnellate di acciaio l'anno e chiede 5mila esuberi, senza dare garanzie che queste siano misure di contingenza. Non può pensare di sottoscrivere un accordo e disattenderlo dopo dieci mesi, i commissari avevano ottenuto risultati migliori".

La Lega: "A casa voi, non gli operai"

Nel dibattito successivo all'informativa del ministro Stefano Patuanelli su ArcelorMittal si sono registrate tensioni in aula alla Camera. Il presidente Roberto Fico ha dovuto faticare per mantenere l'ordine. I deputati della Lega hanno esposto dei cartelli con la scritta "A casa voi, non gli operai dell'Ilva". Il capogruppo leghista Riccardo Molinari ha accusato la maggioranza per non aver confermato lo scudo penale inizialmente previsto dal decreto salva-imprese e stralciato con l'emendamento di Barbara Lezzi: "Questa roba qui è follia. Il Movimento 5 Stelle ha ragione sul fatto che il Parlamento è inutile. Un Parlamento che mette davanti a 16mila disoccupati un accordo di maggioranza è un Parlamento inutile. Decrescita felice? Chiedetelo agli operai di Taranto". "Se volete salvare il Paese", ha aggiunto rivolgendosi al Pd, "staccate la spina e andate a casa, perché politicamente il governo finisce oggi". Parole salutate dal grido "elezioni, elezioni" dei deputati della Lega.