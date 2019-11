"Al governo ci sono paranoici e incapaci, sono ossessionati da me. Mi danno la colpa di tutto. Ora spero solo che vadano via senza fare gravi danni”. Il leader della Lega, Matteo Salvini, in visita a Ostia, ha attaccato così il governo Conte. Ma l’ex ministro dell’Interno ha usato parole dure anche contro la sindaca di Roma Virginia Raggi: "Di solito quando io mi muovo in giro a Roma la Raggi si arrabbia e mi insulta. Spero solo che almeno questa mia visita sia di stimolo a ricordarsi che esiste anche Ostia. La signora potrebbe fare altro nella vita perché ormai è chiaro a tutti che di fare il sindaco non è capace" (CARDINALE RUINI: DIALOGARE CON SALVINI).

La visita di Salvini a Ostia

Numerose persone, cittadini di Ostia, hanno seguito e applaudito Salvini nel suo giro tra le strade più degradate del centro urbano, che fa parte del X Municipio di Roma Capitale. Tanti hanno applaudito Salvini anche dai balconi delle case popolari. A un certo punto, sotto un edificio malmesso, Salvini ha raccolto da terra alcuni calcinacci e li ha portati via con sé: ”Questo lo porto in tv. Ho visto abbastanza, c'è tantissimo da fare, non vi lascio soli", ha detto. Infine il leader leghista ha promesso: "Il 28 novembre faremo un'iniziativa cittadina, all'Eur, per lanciare la campagna e il programma della Lega per Roma".

Salvini inizia il 7 novembre tour in Emilia-Romagna

Intanto Salvini si tufferà a breve nella prossima campagna elettorale, quella in vista delle regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio. Il leader della Lega è atteso da un fine settimana pieno di appuntamenti. Giovedì 7 novembre farà una conferenza stampa a Bologna per presentare la convention del 14 ottobre. Sabato, invece, sarà a Polesine Parmense e a Reggio Emilia. Domenica, sempre affiancato dalla candidata alla presidenza della Regione Lucia Borgonzoni, il tour toccherà Carpi, Ferrara, Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea Marina.