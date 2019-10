Donatella Tesei, candidata del centrodestra, è la nuova presidente della Regione Umbria (SPECIALE - RISULTATI - MAPPA). Sono circa 20 i punti di vantaggio sul secondo arrivato, l’aspirante governatore di M5S e Pd Vincenzo Bianconi. Tesei ha ottenuto il 57,5% delle preferenze, Bianconi il 37,5. Tra i partiti, la Lega è largamente al primo posto con il 36,94%. L’affluenza nei 92 comuni è stata del 64,42%: di 8,99 punti superiore a quella registrata nelle Regionali del 2015 (55,43%). In provincia di Perugia l'affluenza è stata del 64,66% (56,31 nella precedente consultazione) e in quella di Terni del 63,72% (52,92%).

I risultati dei candidati

Gli aspiranti presidente dell'Umbria erano 8 (I CANDIDATI - LA FOTOGALLERY). Donatella Tesei, candidata del centrodestra sostenuta da 5 liste, ha ottenuto in totale il 57,5% dei voti. Nella provincia di Perugia ha vinto con il 57,05%, mentre in quella di Terni con il 58,93. Al secondo posto si è piazzato Vincenzo Bianconi, candidato civico di M5S e Pd sostenuto da 5 liste: si è fermato al 37,5%. Nella provincia di Perugia ha ottenuto il 37,58%, mentre in quella di Terni il 37,23%. Terzo posto per Claudio Ricci, ex sindaco di Assisi sostenuto da 3 liste: 2,65%. Seguono Rossano Rubicondi (Partito Comunista di Marco Rizzo) all’1,01%; Emiliano Camuzzi (Potere al popolo e Partito Comunista Italiano) allo 0,87%; Martina Carletti 0,21%; Antonio Pappalardo 0,13%; Giuseppe Cirillo 0,1%.

I risultati delle liste

Per quanto riguarda i partiti, il più votato in Umbria è stato la Lega: 36,95%. Segue, staccato, il Pd al 22,34%. Terzo partito Fratelli d’Italia al 10,4%. Seguono il M5S al 7,41% e Forza Italia al 5,49%. Tra le altre liste, sopra il 2,5% ci sono "Tesei presidente" (3,93%) e "Bianconi per l'Umbria" (4,03%).

Il confronto con le Regionali del 2015

Le precedenti elezioni Regionali in Umbria si sono tenute nel 2015. Allora aveva vinto la candidata del centrosinistra Catiuscia Marini col 42,78%. Secondo il candidato del centrodestra Claudio Ricci col 39,27. Terzo Andrea Liberati del M5S col 14,31%. Per quanto riguarda i partiti, il più votato era stato il Pd col 35,76%, seguito dal M5S al 14,56% e dalla Lega al 13,99. Dietro Forza Italia (8,53%) e Fratelli d'Italia (6,24%).