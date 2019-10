Si chiude a Narni la campagna elettorale in Umbria di M5s, Pd e Leu, le forze del patto civico a sostegno del candidato Vincenzo Bianconi nelle elezioni regionali di domenica, primo test alle urne per l’alleanza tra pentastellati e dem (CHI È BIANCONI - I CANDIDATI - COME E QUANDO SI VOTA). Insieme al leader M5s Luigi Di Maio, al segretario del Pd Nicola Zingaretti e al ministro Roberto Speranza di LeU, presente anche il premier Giuseppe Conte, accolto da applausi al suo arrivo all'Auditorium San Domenico dove si svolge l’evento. "Ci sono tante differenze con il M5s, ma stiamo insieme perché amiamo l'Italia", ha commentato Zingaretti. Per Di Maio "lavorare per un progetto comune è già una vittoria", ha affermato nel suo intervento. Per il premier Conte quello in Umbria “è un esperimento interessante” (LO SPECIALE REGIONALI UMBRIA).

Zingaretti: “Assenza Renzi? No a polemiche o dietrologie”

“Sostengo questo governo e le sue scelte, per un motivo semplice: l'Italia è un grandissimo Paese”, ha spiegato Zingaretti. “Crediamo in quest'esperienza perché sentiamo l'impegno etico e morale di non cavalcare le paure ma siamo ossessionati dal poter dare risposte". IL segretario Pd ha concluso il suo intervento parlando di “una svolta” di cui “l’Umbria ha bisogno” e “non c'è dubbio che la scelta buona sia quella di Vincenzo Bianconi. Dobbiamo impedire che l'Umbria fallisca". Rispondendo a chi gli chiede dell'assenza di Italia Viva all’evento a Narni, Zingaretti assicura: "Teresa Bellanova ha fatto una bella campagna elettorale in Umbria per Bianconi, non ci sono né polemiche né dietrologie".

Di Maio: “Patto civico è una terza via”

Durante il suo intervento Di Maio ha ammonito: "Io non credo che i cittadini umbri possano consentire a nessuno di usare l'Umbria come trofeo elettorale, da citare lunedì per fregarsene dal martedì nei prossimi cinque anni". E ha ribadito la propria convinzione per il patto civico su Vincenzo Bianconi in Umbria: “Prevede che se vinci scegli i migliori di questa comunità per i tuoi assessori. Non è semplicemente un'alternativa, è una terza via".

Conte: “Non faccio campagna elettorale ma in Umbria esperimento interessante”

Il premier Conte ha aggiunto: “In queste ore alcuni commentatori si stanno interrogando se il premier stia facendo campagna elettorale. Non la sto facendo ma sono orgogliosamente qui a offrire una testimonianza, consapevole che qui non si vota per il governo ma è un esperimento interessante". Poi ha espresso il proprio sostegno a Bianconi: “Noi ci siamo con coraggio e determinazione e ci saremo anche dopo questa competizione: Vincenzo noi ti sosteniamo", ha concluso.