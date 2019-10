Settecentomila elettori al voto dalle 7 alle 23 per le Regionali in Umbria (LO SPECIALE - I CANDIDATI). La sfida tra il civico Bianconi e Tesei del centrodestra è anche la prima prova per il governo giallorosso.

Sono 703.595 (340.210 uomini e 363.385 donne) gli elettori chiamati alle urne per eleggere il presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa della undicesima legislatura (2019-2024). Lo faranno in base alla legge elettorale regionale numero 4 del 23 febbraio 2015. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi, alle 23.

Gli elettori

Gli elettori - secondo i dati della Regione - sono 521.960 in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne). Rispetto alle precedenti elezioni regionali del 31 maggio 2015, il numero è calato: nel 2015 erano 705.819, dei quali 521.764 in provincia di Perugia e 184.055 in provincia di Terni.

I seggi elettorali sono 1.005, 710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni. Nel 2015 erano 1012, 716 in provincia di Perugia e 296 in quella di Terni.

Lo speciale di Sky Tg24

Sky Tg24 racconterà in tempo reale questo importante appuntamento con lo speciale "Elezioni Umbria", in onda dalle 23.00 all'1.30 di domenica 27 ottobre 2019. La testata diretta da Giuseppe De Bellis proporrà un aggiornamento in tempo reale sui risultati della consultazione, con costanti collegamenti live dai principali comitati elettorali e le dichiarazioni a caldo dei protagonisti. In studio Fabio Vitale presenterà' tutti i risultati, ma anche approfondimenti e curiosità. Tra gli ospiti Roberto Arditti, Michele Brambilla, Ferruccio De Bortoli, Maurizio Molinari, Lorenzo Pregliasco e Mario Sechi. "Elezioni Umbria" sarà anche in streaming sul sito, che fornirà in tempo reale i risultati di tutti i Comuni coinvolti (LO SPECIALE), oltre a liveblog, infografiche e approfondimenti. Aggiornamenti anche sui canali social di Sky Tg24 Facebook, Twitter e Instagram.