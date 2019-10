“La questione della ‘plastic tax’ si riferisce prevalentemente agli imballaggi e ai contenitori, che è un tema che ritroviamo anche nel decreto clima con misure di incentivazione per la somministrazione e la vendita del prodotto sfuso”. Lo ha detto a Start, su Sky TG24 il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut commentando la proposta della misura relativa alla plastica (gli aggiornamenti sulla manovra).

“Cambio di paradigma”

“Dobbiamo introdurre un cambio di paradigma - ha aggiunto - perché altrimenti sulle questioni del cosiddetto ‘Green new deal’ e della svolta ambientale dell’economia facciamo sempre molta ideologia”. Per l’esponente del governo “la leva fiscale si usa anche per questo, cioè in un quadro di tenuta dell’iva generale, si può usare la leva fiscale per incentivare alcuni settori, per incentivare delle buone pratiche e dei comportamenti e per disincentivarne degli altri”.

“Roma è in condizioni drammatiche”

Da Morassut anche parole dure nei confronti della situazione nella Capitale: “Roma oggi è in condizioni drammatiche e difficili per tante circostanze. Alcune soggettive, nel senso che l’amministrazione che è in carica è un’amministrazione che ha dimostrato di essere fallimentare”. Per Morassut “serve una stagione di riformismo civico, fondata sulle energie che ci sono in città, alla quale possono partecipare anche soggetti politici come PD e M5S, ma non in modo esclusivo”.