È il giorno del voto sulla piattaforma Rousseau sull’ipotetica nuova alleanza di governo formata da M5s e Partito democratico (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). A decidere le sorti dell’eventuale esecutivo giallo-rosso sono chiamati 115.372 iscritti al movimento pentastellato. Per esprimersi, bisogna digitare e-mail e password nella pagina web dedicata alla consultazione, rispondendo Sì o No al quesito: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”. Il voto è aperto dalle 9 alle 18. Il verdetto dovrebbe dunque arrivare nel tardo pomeriggio.

Ass. Rousseau: "In due ore già quasi 30mila votanti"

"Nelle prime due ore di votazione (dalle ore 9 alle ore 11) - fa sapere l'associazione Rousseau - hanno partecipato alla consultazione 29.781 iscritti certificati. Abbiamo gestito 24.000 connessioni in contemporanea con picchi di 1.200 richieste al secondo. Si tratta di un record storico per Rousseau: un traffico addirittura 10-12 volte superiore rispetto a quello del primo turno di votazioni per la scelta dei candidati alle europee".

Ass. Rousseau: "Piccoli rallentamenti, ma voto regolare"

Dopo che si è diffusa la notizia di alcune difficoltà nelle procedure di autenticazione, il M5s ha scritto in una nota: "Nessun problema sulla piattaforma Rousseau. Smentiamo che ci siano problemi, basta collegarsi al link corretto per rendersi conto che procede tutto in maniera regolare". In passato la piattaforma è stata presa di mira dagli hacker. Successivamente l'associazione Rousseau ha ammesso che "nelle prime fasi di voto, l'elevato afflusso di utenti sul sistema, ha causato dei piccoli rallentamenti nell'ordine dei secondi, tuttavia è stato garantito il regolare svolgimento delle votazioni".

I due fronti all’interno del M5s

La consultazione divide eletti e vertici del Movimento. Da un lato ci sono Giuseppe Conte, Roberto Fico e Beppe Grillo, tessitori della trattativa con i Dem. Conte, premier incaricato, ha fatto un appello in una diretta Facebook, a favore del Sì, definendo la maggioranza designata “una grande opportunità”. Dall’altro lato ci sono gli scettici rappresentati da Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio, anche se quest’ultimo alla vigilia del voto ha aperto all’accordo col Pd, pur senza esporsi con un’indicazione netta per il Sì o per il No.

Cosa è la piattaforma Rousseau

La piattaforma Rousseau è lo strumento che nel 2016 è stato lanciato dai pentastellati per mettere in atto la “democrazia della rete” cara al Movimento. Prende il nome dal filosofo illuminista svizzero Jean-Jacques Rousseau. La piattaforma ha tra gli obiettivi, come, si legge sul sito internet, la gestione del Movimento 5 Stelle nelle sue varie componenti elettive (Parlamenti italiano e europeo, consigli regionali e comunali) e la partecipazione degli iscritti alla vita del Movimento attraverso, ad esempio, la scrittura di leggi e il voto per la scelta delle liste elettorali. La proprietà e la gestione del portale sono dell’Associazione Rousseau, che ha sede allo stesso indirizzo della Casaleggio Associati, una società di consulenza di Milano. Fondata nel 2016 da Gianroberto e Davide Casaleggio, quest’ultimo è attualmente il presidente.