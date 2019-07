L'Italia ha inviato una lettera all'Ue in cui conferma l’intenzione di proseguire nella realizzazione della Tav. Nella missiva, firmata dal ministero dei Trasporti senza la firma del titolare del dicastero Danilo Toninelli, c'è il timbro della presidenza del Consiglio. Qualche giorno fa, durante una diretta Facebook, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva reso nota l'intezione del governo di andare avanti con l'alta velocità, ma alcuni componenti del movimento che si oppone alla costruzione dell'opera avevano avvisato il premier: "Non conosce la nostra determinazione". Intanto, sempre per ciò che riguarda la linea ad alta velocità Torino-Lione, è iniziata la manifestazione No Tav in Val di Susa.

Sì ai bandi

Nella lettera del governo italiano, partita ieri sera su impulso della segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il governo italiano dà il via libera ufficiale. Secondo quanto si apprende, sulla missiva indirizzata all'Inea, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti della Commissione europea, c'è la firma di un dirigente del Mit e non quella del ministro Toninelli, contrario all'opera. In sostanza si dà il consenso tecnico alla prosecuzione della procedura dei bandi. La lettera è arrivata a Bruxelles nel giorno della scadenza fissata per il pronunciamento dell'Italia sul completamento della Torino-Lione.

Il presidente Europarlamento Sassoli: "È una buona notizia"

La conferma dell'arrivo del documento è stata data anche dal presidente dell'Europarlamento David Sassoli su Twitter. "Arrivata all'Ue la lettera del ministero dei Trasporti con cui l'Italia si impegna a completare la Tav - ha scritto - Una buona notizia, così come il rispetto degli impegni con l'Europa".

Centinaia di manifestanti No Tav marciano verso Chiomonte

In Val di Susa è cominciato il corteo dei No Tav verso il cantiere di Chiomonte. Alcune centinaia di manifestanti, tra valsusini e attivisti, si sono raccolti al presidio di Venaus e si sono messi in marcia verso l'abitato di Giaglione. L'obiettivo dichiarato, come dice uno speaker, è arrivare al cantiere e violare la zona rossa tracciata dalle ordinanze della prefettura che ne vieta l’accesso. Questa mattina, i componenti del movimento avevano già annunciato che il forte acquazzone che si è scatenato sulla spianata della Val Cenischia, dove si svolge il festival Alta felicità dei No Tav, non avrebbe fermato il corteo. Intanto una frana si è staccata dal costone della montagna che fiancheggia la valle, dove è aperto il campeggio dei manifestanti, ma la tendopoli è al sicuro perché sarebbe più lontana.