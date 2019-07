Non realizzare la Tav Torino-Lione (COS'È) costerebbe più che completarla. A dirlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, in vista della risposta da dare all’Europa entro venerdì, in una diretta Facebook ha spiegato: “Questa è la posizione del governo, difendiamo gli interessi nazionali”. Ma ha anche precisato: "Rappresento un governo appoggiato da due forze politiche che sul punto la pensano in maniera opposta. In gioco ci sono tanti soldi, che sono vostri, e vanno gestiti con la massima attenzione. Vanno gestiti come farebbe un buon padre di famiglia".

“Ue disponibile ad aumentare lo stanziamento dal 40% al 55%”

Sulla risposta da dare all’Europa, Conte ha spiegato che influiscono “dei fatti nuovi, elementi da tener conto”, tra cui il fatto che “l'Ue si è detta disponibile ad aumentare lo stanziamento dal 40% al 55%” e “questo ridurrebbe i costi" per l'Italia. "La tratta nazionale per l'Italia potrebbe beneficiare di un contributo Europeo pari al 50% - ha aggiunto il premier - Anche qui saremmo di fronte a un forte risparmio. E di questo ringrazio pubblicamente il ministro Toninelli".

Solo il Parlamento potrebbe rompere l’accordo con la Francia

Se si decidesse di fermare la Tav “solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale", ha spiegato Conte, perché la ratifica dell'accordo è stata fatta dal Parlamento. Tuttavia, avverte il premier, "la decisione di non realizzare l'opera ci esporrebbe a tutti i costi derivanti dalla rottura dell'accordo con la Francia".

Data ultima modifica 23 luglio 2019 ore 20:16